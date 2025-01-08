Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Hande Gül Anaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Kütahya’nın yöresel lezzetlerini hazırlayıp, geleneksel şiirlerle süsleyen minikler, hem dilimizin zenginliğini keşfettiler hem de kültürümüzü yaşattılar. Bu güzel proje ile çocuklar, hem Türkçemizi daha yakından tanıma fırsatı buldu hem de Kütahya’nın kültürel mirasına sahip çıktılar.

Okul Müdürü Nimet Uzan, “Dilimizin Zenginliği projesi kapsamında dilimizi korumak, kültürel değerlerimizi çocuklarımıza anlatmak ve aynı zamanda kültürümüzün taşıyıcısı olan Kütahya’mızı tanıtan kelimelerini çocuklarımızın dilinden seslendirdik. Bu kapsamda Türkçemizi, değerlerimizi ve gelenek göreneklerimizi yansıtan yiyecekler ile Kütahya’nın kültürünü motifledik. Sınıflarımızda yöresel yiyeceklerimizi hazırlayıp birlikte tattık. Gelenek göreneklerimizi yansıtan şiirlerimizle projemizi renklendirdik.” diyerek katkıda bulunan Hande Gül Anaokulu ailesine ve çocuklara teşekkür etti.