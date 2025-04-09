DÜZCE(İHA) – Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtar meclis toplantında mahallelerin sorunlarını dinledi.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Başkan Yardımcısı Orhan Kansız ile birlikte Nisan ayı muhtar meclis toplantısını gerçekleştirdi. Göreve geldiği ilk günden bu yana her ay düzenli olarak yapılan toplantıda muhtarlar mahallelerinde ki sorunları aktararak çözüm yolları bulunuyor.

Başkan Yıldız, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve önceliklerini istişare ettiğimiz verimli bir toplantı oldu. Hep birlikte ilçemizin her köşesine daha iyi hizmet ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.