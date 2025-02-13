Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerden olan 2022 yılında TSK'nın envanterine giren BOYGA döner kanatlı insansız hava aracının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında savunma sanayi gelişmeleri de değerlendirildi.

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini kaydeden Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda BOYGA Döner Kanatlı İHA’nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlandığını duyurdu.

Tuğamiral Aktürk ayrıca İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen 76/62 mm Millî Deniz Topu DENİZHAN’ın üretimine ilişkin üçüncü üretiminin de tamamlandığını duyurarak, TCG İZMİR’e entegre edilmek üzere Anadolu Tersanesi'ne teslim edildiğini açıkladı.