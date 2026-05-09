Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Düzce Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen '6. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, gerçekleştirilen yüz yüze ve çevrim içi bilimsel oturumların ardından sona erdi.

6. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu; dünyanın farklı ülkelerinden alanında uzman akademisyenleri, araştırmacıları, mühendisleri, bilim insanları ile lisans ve lisansüstü öğrencilerini Düzce Üniversitesi'nde buluşturdu. Tüm mühendislik alanlarında geçmiş deneyimlerin, yeni gelişmelerin ve araştırma sonuçlarının paylaşıldığı sempozyum, uluslararası bir platform olarak; mühendislik, inovasyon ve Ar-Ge konularında multidisipliner program içeriğiyle sinerji oluşturdu.

Yenilikçi mühendislik teknolojileri üzerine disiplinler arası iş birliğine dayalı anlayışla, ülkemizin mühendislik bilimlerinde daha da ileri seviyelere gelmesine katkı sunan sempozyumda, birçok bildiri sunumu gerçekleştirildi.

Yeni paradigmalar geliştirildi

Mühendislik alanlarında ülkemizdeki ve dünyadaki son gelişmeler, yeni trendler, var olan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Mühendislik konuları etrafında yüksek etkileşim imkanı sunan sempozyumda zengin içerikli bilimsel tartışmalar ile mühendislik alanlarına ilişkin farklı bakış açıları ve paradigmalar geliştirildi. 6. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, mühendis adayı öğrencilere ilham kaynağı olurken, geleceğe yön verecek teknolojiler ile ilgili bilgi paylaşımlarıyla katılımcılara mesleki ve sektörel gelişim için önemli bir bilimsel kaynak sundu.