Düzce Belediyesi ile Devlet Su İşleri'nin (DSİ) ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Karaca Deresi'nde kapsamlı temizlik ve ıslah operasyonu başlatıldı. Yahyalar Mahallesi'nden başlatılan çalışmalar ile dere yatağının çöp, mil birikintisi, yosun ve bitki kalıntılarından temizlenmesi hedefleniyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile DSİ'nin personelleri tarafından Karaca Deresi geneline yönelik temizlik çalışmalarının startı verildi. Dere yatağında biriken kum, toprak ve organik atıkların su akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığı için büyük önem arz eden müdahale ile dere akış kapasitesinin artırılması ve yaşanabilecek sel tehlikelerinin minimize edilmesi ön görülüyor. Yahyalar Mahallesinden başlatılan çalışmalar çerçevesinde ilk olarak 2 kilometrelik alanın temizliğini gerçekleştirecek olan ekipler, ardından derenin Akınlar Mahallesini de kapsayan 6 kilometrelik kesiminde temizlik çalışmalarını yürütecek.

Dere yatağının tamamında gerçekleştirilecek temizlik çerçevesinde dere içlerinin yanı sıra biriken yosunlar, toprak birikintileri ve su akışını engelleyen yapılar bertaraf edilerek yaşanabilecek tıkanmalardan ötürü yaşanabilecek taşkınların önüne geçilecek.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaca Deresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının yanı sıra yapılan planlama doğrultusunda Asar Deresi'nde de benzer temizlik çalışmalarının periyodik olarak sürdürüleceğini belirterek, vatandaşlarında dere kenarlarına çöp atmamaları ve çevreye duyarlı davranmaları konusunda duyarlı olmalarını istedi.