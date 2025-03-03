3. lig 2. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, kendi sahasında Nevşehirspor’u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, takımın mücadelesi, şehirdeki futbol kültürü ve destek ihtiyacı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Nevşehir karşısında zor bir maç oynadık"

Başkan Menaf Kıyanç, Nevşehirspor’un ligde kalma mücadelesi veren bir ekip olduğunu belirterek, "Bu tür takımlarla oynamak her zaman zordur. Dünkü maçta ciddi direnç gösterdiler. Özellikle ilk yarıda çok net fırsatlar yakaladık ve skoru 4-5 farklı kapatabilirdik. Ancak ilk yarıyı sadece 1-0 önde tamamladık. İkinci yarıda Nevşehir’in direnci arttı ve büyük mücadele ettiler. Buna rağmen maçı 1-0 kazanmamız bizim için çok önemliydi. Futbolda bazen çok iyi oynamadan da kazanmanız gerekir ve bu maç öyle bir maçtı" ifadelerini kullandı.

"Muğla, her alanda marka olmalı"

Muğlaspor’un 3. Lig’de bulunmasının şehir için yeterli olmadığını vurgulayan Kıyanç, "Muğla, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri. Bu şehir her alanda marka olmalı, spor ve futbolda da liderliği hedeflemeli. Muğlaspor’un 3. Lig’de olması hepimiz için üzücü bir durum. Futbol kültürünün bu kadar güçlü olduğu bir şehirde halkın desteği çok büyük ama iş insanları ve karar vericilerin de bu desteğe katılması gerekiyor. Muğla’nın sosyal ve kültürel açıdan daha fazla gelişmesi için hep birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

"Stadımız, sponsorumuz ve tesisimiz Yok"

Kıyanç, kulübün yaşadığı zorluklara da değinerek, "Türkiye’de belki de eşi benzeri olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Stadımız yok, kendi imkanlarımızla sahayı düzenleyerek maç yapıyoruz. Tribünler yetersiz, sponsor desteğimiz yok, tesisimiz yok. Ancak inanç ve mücadeleyle tüm bu engellerin üstesinden geliyoruz. Sağ olsun Valimiz de bu konuda destek oldu ama bu sorunları tamamen aşabilmek için daha fazla desteğe ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk mücadelesinde kalan 9 haftanın büyük önem taşıdığını belirten Kıyanç, "Bu süreci el ele vererek aşmalıyız. Büyük mücadeleler verdik, ciddi emekler harcadık. Yönetim kurulumuzda çok fedakar bir ekip var. Taraftarımızın desteği, teknik heyetin ve futbolcuların azmi bizi buraya kadar getirdi. Ancak şehrin tüm dinamiklerinin, basının, iş insanlarının, esnafın, belediyenin ve kamu kuruluşlarının daha fazla katkı sağlaması gerekiyor. Kamuoyu oluşturarak takımı daha da motive etmeliyiz" dedi.