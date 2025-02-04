Yunan adası Santorini’de depremler ardı ardına devam ederken, Muğla’nın kıyı şeridindeki turistik ilçeleri Marmaris ve Fethiye’de yaşayan vatandaşlar, meydana gelen depremlerle ilgili olarak dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda olduğunu ifade ettiler.

Yunan adası Santorini’de art arda gelen sarsıntılar devam ederken, adayı terk eden bölge sakini ve turistlerin sayısının arttığı öğrenildi. Yunan hükümeti adalar bölgesinde teyakkuza geçerken, olması muhtemel deprem ve volkanik olaylara karşı önlemler görüşülmeye devam ediyor.

Santorini’de meydana gelen depremler ise Ege kıyısında bulunan Aydın ve Muğla’da ise hissedilmiyor. Muğla’nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde olağan hayat devam derken, vatandaşlar ise yaşanan ve yaşanabilecek depremlere karşı tedbirli olunmasında fayda görüyor.

"Deprem ülkesinde yaşıyoruz"

Marmaris’te yaşayan Aysun Andiç, "Birçok deprem oldu ama burada hissetmedik. Ben Van depremini yaşayan bir insanım. Kötü şeyler yaşadık. Büyük depremlerde yaşadık. Ama maalesef bu konuda akıllanmıyoruz. Tedirginlik oluyor tabi ki deprem ülkesindeyiz. Özellikle Marmaris’in bazı kesimlerindeki binalar çok kötü durumda" diye konuştu.

"Bazen bazı şeyler abartılıyor"

Marmaris’te yaşayan Halit Yıldız, Santorini’deki depremlerle ilgili olarak, "Biz dün Bodrum’daydık. Karşı taraftaki adayı boşaltıyorlar galiba duyduğumuz kadarıyla. Santorini’deki depremleri hissetmedik. Tabi ki büyük depremler yaşadık. Eğer olursa hissedersek tedirgin oluyoruz ama duyumlardan dolayı korkmuyoruz. Bazen bazı şeyler abartılıyor. Olayları büyüten oluyor" açıklamasında bulundu.

Marmaris’te yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş ise depremleri hissetmediğini belirterek, Yunan adaları için kaygılı olduğunu ama profesörlerin açıklamalarına bakıldığında Türkiye için de kaygılanmaları gerektiğini ifade etti.

"Endişelenmiyoruz desek yalan olur"

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan Sibel Kabataş, "Endişelenmiyoruz desek yalan olur haberlerden dolayı. Biz kendimizce ufak tefek tedbirler aldık ama devlet te tedbirler alırsa kendimizi daha güvende hissederiz. Ama çok da güvende değiliz. Hele bugün izlediğim haberlerden sonra Helen Fayının çıkış noktası Fethiye gözüküyor. Fethiye’nin geçmişte yaşadığı yıkımsal depremi çağrıştırıyor. O yüzden yapacak bir şey yok, bekliyoruz" diye konuştu.

"Kendimizi eğittik başka bir şey yapamayız"

Fethiye’de ikamet eden Kadri Tuğlu, "Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Depremlere karşı endişeli olmamak elde değil. Tsunami konusunda Fethiye doğal konumundan dolayı daha şanslı ama yine de endişeliyiz. Depreme karşı çocuklarımızı kendimizi eğittik başka bir şey yapamayız" şeklinde konuştu.