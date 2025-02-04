Mersin Erdemli'de öğrencilerle bir araya gelen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı,"Türkiye'de çok güzel işler başarmış bu memleketin kalender evlatları var. Topluluk içinde popüler olduğunu iddia eden yanlış figürlerin peşinden gitmek yerine doğru örneklerin peşinden yürüdüğünüz zaman içinizdeki kaygıyı da bertaraf etme imkanı bulacaksınız. Yanlış yerlere odaklanmaktan vazgeçtiğiniz zaman potansiyeliniz karşılık bulur" dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, memleketi Mersin'de öğrencilerle buluştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program çerçevesinde Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde konferans veren Gezeravcı, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkiye'nin uzay vizyonu hakkında bilgi veren Gezeravcı, kendisini dinleyenlerin de sorularını yanıtladı.

Görevinin amacına değinen Astronot Alper Gezeravcı:" 100 yıllık tarihimizde dünyanın en zorlu jeopolitik konumlarından birinde yüzlerce yıllardır var olmayı başarabilmiş bir milletin geleceğin teminatı saydığı siz değerli genç kardeşlerimizin her daim yaftalanan özgüvenlerinizi ayağa kaldırmaya vesile olacak bir ilham göreviydi. İçerisinde sembolik olarak bir tane figür bulunsa da bu görev bu milletin çocuklarını, potansiyelini, erişebileceği yerlerin nişanesi olması kıvamında muadilimiz saydığımız dünyanın gelişmiş büyük devletlerinden hiç bir eksiği olmadığını ne olarak ortaya koyan bir görevdi" diyerek uzaya gidip gelme ve orada yaşananlarla ilgili bilgi verdi.



"Nereye ait olduğumuzu bilerek görevimizi tamamlayıp buraya geri geldik"

Kendisini dinleyen gençlerin 'Dönüşten sonra pisklojik bir değişim yaşayıp yaşamadığı sorusunu yanıtlayan Gezeravcı," Dünyaya döndüğünde yeni bir hayata başladığını hissettiğini ifade eden astronotlar da var. Herkesin tecrübesi bireysel herkesin yaşadıklarına saygı duyuyoruz. Ama bizde herhangi kaybolmuşluk sendromu olmadı. Ayağımızı yere sağlam basarak ne görevimizi yapacağımızı, neyi yerine getireceğimizi bilerek sağlam bir iradeyle oraya gittik, nereye ait olduğumuzu bilerek görevimizi tamamlayıp buraya geri geldik çok şükür herhangi bir psikolojik değişim yaşamadık" ifadelerini kullandı.

İlginç gelen bir durumun olup olmadığına dair soruya da yanıt veren Gezeravcı,"Dünyada nerede şimşek hadisesi oluyor net görüyorsunuz. Ancak ilgin olan Erdemli'de gökyüzüne kafayı kaldırıp baktığınız da gözümüzün gördüğü alanın içerisinde şimşek hadiselerini görme şansınız oluyor. Orada baktığınız da bir noktada yıldırımın zincirleme reaksiyonla dünyanın öbür ucuna kadar iletildiğini görüyorsunuz. Gözümüz bunu yer yüzünde görmeye yetmiyor ama tepeden baktığınızda o zincirleme reaksiyonu sanki bir led ışığının tetiklenmesi gibi bir uçtan bir uca ilerlediğini görüyorsunuz" şeklinde konuştu.



"Yanlış yerlere odaklanmaktan vazgeçtiğiniz zaman potansiyeliniz karşılık bulur"

Gençlere kaygılanma konusunda da tavsiyede bulunan Gezeravcı,"Kaygı kaynağı olup bitenler değil. Kaygı kaynağı bizim algı eşiklerimiz. Yanlış yerlere odaklanıyoruz.Hep ayağı kaymış, hep yürüdüğü yolda iradesine güvenmeyerek havlu atmış vazgeçmiş insanlarımız. Burada gelip bunları anlatma sebebimiz, bu örnekte bu topraklardan çıktı. Sınavlarda kalan başarısız olan ve sana kaygı aşılayan insanların örneklerine bakmak yerine gözünün önünde bu topraklardan çıkmış başarılı olan insanlara odaklandığın zaman enerjinin ve potansiyelini bam başka bir noktaya taşınacağını ne olarak bilmen gerekiyor. Türkiye'de çok güzel işler başarmış bu memleketin kalender evlatları var. Önce kendiniz daha sonra ailenizi mahcup edecek örneklerin peşinden gitmeyin. Algı seviyeniz itibariyle eğitim öğretim hayatınızın devam ettiği lise yıllarında sadece esprisinin arkasına takılıp da 10 dakika gülmek için çaba sarf edeceğiniz insanların kuyruğuna takılıp gitmek yerine, yolda, sokakta, kafelerde zaman harcamak yerine tekrar sayınızı iki katına çıkarın. Bugün bir birinize gülen topluluk içerisinde popüler insan statüsüyle kitleleri peşinden sürüklediğini ifade eden bireylerin yanlış örneklerinin peşinden gitmek yerine anne babalarınızın yüzünü güldürecek, alnınız ak gezdirecek örneklerin peşine koşun. Yanlış yerlere odaklanmaktan vazgeçtiğiniz zaman potansiyeliniz karşılık bulur. Sizin için bağlayıcı olan başarısız olan insanların kaygı verici hikayeler değil. Başarılı olmuş binlerce insan var. Yanlış örneklerin peşinden gitmeyi bıraktığınız zaman, topluluk içinde popüler olduğunu iddia eden yanlış figürlerin peşinden gitmek yerine doğru örneklerin peşinden yürüdüğünüz zaman içinizdeki kaygıyı da bertaraf etme imkanı bulacaksınız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA