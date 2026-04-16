DÜZCE (İHA) - Düzce'de Güzel Sanatlar Lisesinin maskotu haline gelen 'Neva' isimli kedi, okul bahçesinde dünyaya getirdiği yavrularını güvenli bulduğu öğretmenler odasına taşıdı.

Bir süredir okul çevresinde görülmeyen Neva isimli tekir kedi, bahçede dünyaya getirdiği iki yavrusunu ağzıyla taşıyarak öğretmenler odasına getirdi. Güvenli bölge olarak seçtiği odada, bir masanın altında bulunan ve müsvedde kağıtların toplanması için kullanılan kutuya yavrularını yerleştiren kedi, burada yavrularını emzirmeye başladı.

Öğretmenler odasında yavrularıyla birlikte kalan kediyi fark eden eğitimciler, anne ve yavruları koruma altına alarak beslemeye başladı. Kedinin yavrularını taşıdığı anlar cep telefonu kamerasıyla da kayda alındı.