Kurban Bayramı ile birlikte idrak edilen Hac dönemi sona erdi. Muğla’nın Dalaman Havalimanı’ndan kutsal topraklara uğurlanan 1. Hac kafilesi, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 2 milyon Müslüman ile birlikte Hac ibadetini yerine getirerek "Hacı" unvanı kazandı.

Hac farizasının ardından Muğlalı hacılar, iç ziyaretler kapsamında Kâbe’ye yakın olan önemli dini mekânları da ziyaret etti. Mescid-i Şecere, Cin Mescidi ve Cennetü’l-Muallâ gibi kutsal mekânlara düzenlenen ziyaretler, kafile başkanı Ortaca İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı’nın öncülüğünde ve grup hocalarının rehberliğinde gerçekleştirildi.

Muğla İl Müftülüğü, hacıların ibadetlerini güven içinde gerçekleştirmeleri için sürecin başından sonuna kadar titiz bir organizasyon yürütüldüğünü belirterek, tüm hacı adaylarını tebrik etti.