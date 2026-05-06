Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozburun-Selimiye arasında kalan Asarcık Üzümbağları ormanlık alanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gözetleme ekiplerince yeri belirlenen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Orman Bölge Müdürülüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Hava araçlarının da sortileri ile destek verdiği söndürme çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.