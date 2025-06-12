AK Parti Samsat İlçe Başkanlığı, Samsat Kaymakamı Yaşar Artar’a son bir yılda yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi.

28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Samsat ilçe Kaymakamı olarak görev yapmakta iken, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit Kaymakamı olarak atanan Yaşar Artar’a Ak Parti Samsat İlçe Başkanlığı yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı plaket sundu.

AK Parti Samsat İlçe Başkanı Osman İdacı, ilçe teşkilatı olarak almış oldukları karar gereğince bir yıla yakın bir süresinde Kaymakam olarak hizmet eden Kaymakam Yaşar Artar’a teşekkür ederek plaket sunduklarını ifade etti.

Başkan İdacı açıklamasında, "Henüz bir yıl bile dolmadan Samsat ilçemizden ayrılacak olan Kaymakamımız gerçekten başarılı çalışmalara hizmet etti. İlçenin bütün yönetim kademeleri ile uyumlu bir yol izledi. Bundan sonraki görev yerlerinde de başarılı çalışmalar yapacağına inancımız tamdır. Kendisine Samsat ilçemizde yaptı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.