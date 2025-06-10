4 günlük Kurban Bayramı tatilinde Muğla’daki 13 Milli Parktan 9 Milli Parka toplam 198 bin 372 kişi ziyaret etti. En fazla ziyaretçi 157 bin 345 kişi ile Marmaris Tabiat Parkına gerçekleşti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Muğla’daki Milli Park ve Tabiat Parkları Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Marmaris Milli Parkı ve Seydikemer Saklıkent Milli Parkı en fazla ziyaretçi çeken alanlar oldu. Marmaris Milli Parkı 157 bin 345 kişi, Seydikemer Saklıkent Milli Parkı 15 bin 464, Fethiye Katrancı Tabiat Parkı 7 bin 074, Fethiye Küçükkargı Tabiat Parkı 3 bin 056, Fethiye Ömer Eşen Tabiat Parkı 17, Fethiye Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı 5 bin 778, Marmaris Çubucak Tabiat Parkı 9 bin 571 ve Datça Kovanlık Tabiat Parkını da 137 kişi ziyaret etti.