Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Sinop’ta hayata geçirilecek iki büyükbaş hayvancılık yatırımına toplam 9,5 milyon TL hibe desteği sağladı.

Sinop Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen IPARD III Programı proje sözleşme töreninde konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkiye ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülen programın, sadece bir hibe değil, aynı zamanda üretimi ve kırsal kalkınmayı teşvik eden çok yönlü bir strateji olduğuna dikkat çekti.

Vali Özarslan, "IPARD III Programı 2024 itibarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanmaya başlandı. Sinop’tan ilk iki çağrıda toplam 6 proje destek aldı. Üçüncü çağrıda ise 2 projemiz daha kabul edildi" dedi.

Vali Özarslan, bu iki yeni yatırımla Sinop’ta 16,4 milyon TL’lik yatırımın daha hayata geçirileceğini belirterek, gençler ve kadınların TKDK desteklerinden öncelikli olarak faydalanabileceklerini hatırlattı.

Törene; TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey, proje sahipleri, kurum temsilcileri ve yatırımcılar katıldı.