Muğla genelindeki ortaokul ve liselerde 7. sınıf Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler ile 10. sınıf Fizik ve Tarih dersleri için ortak yazılı sınavlar eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay ve İlçe Millî Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret ederek 7. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik il geneli ortak sınav heyecanına ortak oldu. Ziyaret sırasında öğrencilere başarı dileklerini ileten Çay ve Kömürcü, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve öğrencilerin akademik başarılarını artırmak adına bu uygulamanın önemini vurguladılar. Ortak sınav uygulamaları, Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bu uygulama, sınav sürecinde standartlaşmayı sağlarken, öğrencilerin derslere yönelik hazırlıklarını teşvik etmeyi hedefliyor.