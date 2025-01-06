Giresun’un Espiye ilçesinde 2 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Nergiz Abdioğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı alarak 4 hastaya hayat verdi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan genç kızın, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Organ ve Doku Nakil Birimi ekiplerinin yaptığı görüşme sonucunda ailesi tarafından kalbi, iki böbreği, akciğeri ve karaciğeri bağışlandı. Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ile iletişim kurularak başlatılan işlemler doğrultusunda, Abdioğlu’nun organları, başarılı bir operasyonun ardından nakil bekleyen hastalara ulaştırıldı. Kalp ve akciğer Ankara’ya, böbrekler ve karaciğer ise Erzurum’a gönderildi.

İş görüşmesinden dönüyordu

Kazadan kısa bir süre önce iş görüşmesine gitmek üzere evden ayrıldığı öğrenilen Nergiz Abdioğlu’nun ailesi, yaşadıkları acıyı paylaşırken, organ bağışı kararı aldıklarını belirtti. Baba Menderes Abdioğlu, “Kızımızı kaybettik ama en azından başka aileler kaybetmesin. Birilerine umut olabilmek acımızı biraz olsun hafifletecektir. Kızıma da Allah rahmet eylesin. Bir yerlerde yaşar, birilerine hayat verir inşallah” dedi.

Türkiye’de 33 binden fazla hasta organ nakli bekliyor

Organ bağışını kabul eden aileye, bu onurlu davranışlarından dolayı teşekkür edilerek Türkiye genelinde organ bekleyen 33 bin 498 kişiye dikkat çekildi. Yetkililer, organ bağışının hayat kurtaran tek tedavi yöntemi olduğunu vurgulayarak, bağış sürecine katkı sağlayan tüm sağlık ekiplerine teşekkürlerini iletti.