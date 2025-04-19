İnsan sağlığının önemli bir parçası olan, çok sık rastlanan sindirim sistemi hastalıkları konusunda yeni gelişmelerin ele alınacağı ve Muğla’da ilk defa bu ölçekte düzenlenen ‘Bağırsak Okulu Hastalıkları’ 25-27 Nisan tarihleri arasında Bodrum Vogue Hotel Supreme’de gerçekleşecek.

Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından düzenlen Avrupa ve ülkemizden Gastroenteroloji uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Bağırsak Okulu 3 gün sürecek. Toplantıda toplumda oldukça sık görülen ve insanların yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkileri olabilen sindirim sistemi hastalıkları hususundaki güncel bilgiler ve gelişmeler gözden geçirilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Özşeker, toplantının Muğla’nın, Üniversitenin ve Hastanenin tanıtımı için çok önemli olduğunu ve alanında uzman birbirinden değerli hekimleri Muğla’da ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.