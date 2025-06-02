Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları" nın Muğla İl Finali yapıldı.

Muğla İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalara, Müftü Vekili Erkan Saral başkanlığındaki jüri heyeti öncülük etti. Komisyon üyeleri arasında Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, Müftülük Uzman Vaizi Nesibe Orman ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Elma yer aldı.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Menteşe ilçesi Dokuzçam Camii İmam Hatibi Enes Yılmaz birincilik elde etti. Hafızlık Yarışması’nda ise Fethiye ilçesinden Zulkar Daştan birinci olurken, Bodrum ilçesinden Cemal Üste ikinci, Yatağan ilçesinden Cihat Çelik üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren din görevlileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Muğla Şubesi’nin katkılarıyla altınla ödüllendirildi. Birincilik kazanan din görevlileri, bölge yarışmalarında Muğla’yı temsil etme hakkı kazandı.