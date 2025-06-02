Kurban Bayramı tatilinde alınacak ek tedbirlerin görüşüldüğü Asayiş ve Güvenlik Koordinasyon toplantısı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılırken, bayram süresince 5 bin 147 personelin görev yapacağı öğrenildi.

Muğla’ya Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçi gelmesi beklendiğinden vatandaşların bayramı ve tatillerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için Muğla Valiliği koordinesinde çeşitli tedbirler alındı.

Vatandaşların huzur ve güven ortamında mutlu bir bayram geçirmeleri konusunda sağlık ve güvenlik tedbirleri başta olmak üzere, ulaştırma, haberleşme, enerji ve diğer tüm kamu hizmetleri ile ilgili önceden alınan tedbirler, bayram öncesi, bayram süresi ve sonrası için yeniden gözden geçirildi.

Bayram tatili boyunca Muğla genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 380, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 bin 568, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 199 olmak üzere toplam 5 bin 147 personel görevlendirildi.

Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince Valilik koordinesinde kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram ziyaretlerini ve bayram alışverişlerini yapmalarını sağlamak için AVM, eğlence yerleri, çocuk oyun alanları, banka ATM’leri gibi yerlerde resmi ve sivil motorize ekiplerle birlikte yaya devriye görevi yapmak üzere ekipler görevlendirildi.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu devlet karayolu güzergâhlarında, yol kontrol arama noktalarında sağlıklı ve güvenli bir trafik akışı sağlanması için ekip ve görevli sayıları arttırıldı. Bu kapsamda 85 uygulama noktasında 1597 personel görev yapacak.

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergâhlarında trafik ihlallerinin önlenmesi amacıyla helikopter ve drone gibi hava taşıtlarının trafik denetimlerinde etkin olarak kullanılması, ayrıca bayram öncesi ve sonrasında hız ve fazla yük kontrolleri, araçların kullanım süreleriyle ilgili kontrollerin arttırılması konusunda planlamalar yapıldı.

Güvenli bir trafik akışı için Muğla genelinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 67 ekip, 175 personel; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 69 ekip, 261 personel görevlendirildi.