Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yaşlı, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarını yapmaya devam ediyor.

Evde Bakım Hizmetiyle yaşlı, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç kişilerin saç kesimi, tırnak kesimi, pansumanı ve genel tedavisini gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerin yanı sıra evlere fizyoterapi, psikolog ve diyetisyen hizmetleriyle konuk oluyor. Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile yaşlı, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kurban Bayramı öncesi erkeklere bayram tıraşı, kadınlara ise kaş-bıyık alma ve tırnak kesme gibi kişisel bakım hizmetleri sunularak vatandaşların bayrama hazırlanmaları sağlandı. Bugüne kadar 26 bin 068 haneye ilk ziyaret yapılırken, 25 bin 415 kişiye toplam 336 bin 203 tıbbi müdahale, 5 bin 647 kişiye 93 bin 350 genel bakım hizmeti verildi. Evde bakım hizmetleri kapsamında; hekim muayenesi, psikolog görüşmesi ve diyetisyen desteği gibi sağlık hizmetleri de sunulmaktadır.

Otçu: "Evde Bakım Hizmetiyle işlerim kolaylaşıyor"

Yaşlı ve bakıma muhtaç anne babasına bakan Muharrem Otçu, "7 yıldan beri alzheimer anne ve babama bakıyorum. Tek başıma bakım süreci çok zor oluyor ama neyse ki Büyükşehir Belediyesi’nin evde bakım hizmetiyle işim biraz daha kolaylaşıyor. Evde bakıma muhtaç birinin olması çok zor bir şey. Kimse başına gelmeden anlayamaz. Bu hizmet o yüzden sadece benim için değil bakıma muhtaç hastası olan herkes için çok faydalı. Eve dışarıdan birini getirmek hem maliyetli hem de zor. Yapılan bu işlemler o sebeple hem ekonomik olarak hem de manevi olarak çok değerli" ifadelerini kullandı.

Özen: "Büyükşehir beni büyük bir külfetten kurtardı"

8 yıldır alzheimer annesine bakan Vecihe Özen, "Evde Bakım Hizmeti’nde 4 yıldan fazla süredir yararlanıyorum. Bu hizmet sayesinde büyük bir külfetten kurtuldum. Annemi kuaföre getirmek götürmek çok zor bir iş. Ayrıca evimize gelen çalışanlar hem çok temiz hem de tatlı dilli ve güler yüzlü. Bu hizmet için belediyemize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eyi: "Annem için faydalandığımız hizmete babamın bakımı ile devam ediyoruz"

Demans hastası babasına bakan Hüseyin Eyi, "Bu hizmetten rahmetli annemden bu yana yararlanıyoruz. Annemi kaybetmeden önce aldığımız bu hizmetten şimdi de babam için faydalanıyoruz. Babam demans hastası olduğu için bakımı güçleşti. Hasta yatağı, kişisel temizlik ve pansuman hizmetlerinden yararlanıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetleri için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ayyıldız: "10 yılı aşkın süredir bu hizmetten faydalanıyoruz"

Uzun süre annesi için Evde Bakım Hizmeti’nden yararlanan ve şimdi de babası için aynı hizmeti alan Nurgül Ayyıldız, "Annem için 10 yıl bu hizmetten yararlandık. Şimdi de babam için bu hizmeti alıyoruz. Çalışanlar çok güler yüzlü ne istersek yerine getiriyorlar. İstediğimiz hizmeti alabiliyoruz. Bu hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Aras: "Bu hizmet, sadece bir destek değil; bir dayanışma mesajıdır"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Evde Bakım Hizmeti’nin yalnızca fiziksel ihtiyaçlara yanıt vermediğini, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç büyüklerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim temel insanlık görevimizdir. Bu hizmet sadece bir tırnak kesimi ya da saç tıraşı değil; bir hatırlanma, bir değer görme, bir dayanışma mesajıdır. Bizim belediyecilik anlayışımız insanı merkeze alır. Bayramlar da bu anlayışı pekiştirdiğimiz en özel zamanlardır. Tüm büyüklerimizin, ailelerimizin Kurban Bayramı’nı sevgi ve sağlıkla kutluyorum."