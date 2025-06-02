Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Latmos Ultra Maratonu, Kapıkırı Köyü’nde başarıyla tamamlandı.

Türkiye’nin yüzde 100 keçi parkuruna (single track) sahip tek ultra maratonu olma özelliğini taşıyan bu özel etkinlik, doğa ile sporu bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne oldu. Yarışa İran, Rusya, Ukrayna, Rusya gibi ülkelerden sporcular katıldı. 45, 26, 17 ve 8 kilometre olmak üzere dört farklı parkurda gerçekleşen Latmos Ultra Maratonu’na Türkiye’nin birçok şehrinden yaklaşık 350 sporcu katıldı. Uluslararası kalifikasyon (ITRA) puanı sağlayan yarış, sporculara dünya genelindeki diğer ultra maratonlara katılım hakkı da kazandırdı. Sporcular kadar onları desteklemeye gelen aileler ve izleyiciler sayesinde bölge, hem ekonomik hem de tanıtım açısından önemli bir ivme kazandı.

Başlangıç ve bitiş noktası Kapıkırı Köyü olan Latmos Ultra Maratonu, aynı zamanda Türkiye’nin en zorlu patika şartlarından biri olarak gösteriliyor. Spor turizminin gelişimine katkı sağlayan yarış, bölge halkının da büyük ilgisi ve desteğiyle gerçekleşti.

Başkan Aras: "Muğla’mızın doğal ve kültürel zenginliklerini sporla, sanatla bilimle tanıtmayı hedefliyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Latmos Ultra Maratonu sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda binlerce yıllık tarihe sahip bu eşsiz coğrafyanın dünyaya tanıtılması açısından çok değerli bir fırsat. Kapıkırı gibi doğası, kültürü ve insanıyla büyüleyici bir köyde bu kadar anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmek bizler için bir gurur kaynağı. Sporu doğayla buluşturan, yerel halkı sürecin bir parçası yapan ve sürdürülebilir turizme katkı sunan bu organizasyona katkı sağlayan herkese, özellikle de büyük bir özveriyle yarışan sporcularımıza ve onları desteklemeye gelen tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Muğlamızın sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri koruyarak, sporla, sanatla, bilimle ve doğayla iç içe bir gelecek kurmak en büyük hedefimiz. Latmos’un kadim dağlarında atılan her adım, bu hedefe doğru güçlü bir adımdır" dedi.