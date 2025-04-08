Muğla’da son günlerde etkili olan yağışların ardından metrekareye en fazla yağış 4-5 Nisan tarihi aralığında 35 kilogram ile Menteşe ilçesine düştü.

Sağanak yağışların etkili olduğu Muğla’da meteoroloji, metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı. Verilere göre son 5 günde en fazla yağış 35 kilogram ile 4 Nisan saat 06.00 ila 5 Nisan saat 06.00 arasında Menteşe ilçesindeki Şenyayla Orman Bölgesine düştü. Bunu 5-6 Nisan arasında 28,5 kilogram ile Marmaris Çetibeli Orman Deposu bölgesi, 7-8 Nisan arasında ise 24,2 kilogram ile merkez Menteşe ilçesi izledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte ise; Marmaris Çetibeli’ye 24,2 kilogram, Ula’ya 22 kilogram, Akyaka’ya 21,1 kilogram, Menteşe’ye 17,2 kilogram, Milas-Bodrum Havaalanı çevresine 14,4 kilogram, Milas’a 13,9 kilogram, Köyceğiz’e 12,1 kilogram, Menteşe kırsal Muratlar Mahallesi’ne 12,1 kilogram, Kavaklıdere’ye 11,3 kilogram, Ula’ya 10,6 kilogram, Marmaris Çetibeli orman deposu bölgesine 9,8 kilogram, Marmaris merkeze 7,9 kilogram, Yatağan’a 7,6 kilogram, Datça’ya 6,3 kilogram, Köyceğiz’e Ören merkeze 5,7 kilogram, Bodrum’a 4,1 kilogram, Fethiye’ye 3,9 kilogram, Seydikemer’e 3,3 kilogram yağış düştü.

Yağışların yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.