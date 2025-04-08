Denizli Sanayi Odası (DSO) 2025 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu , "Sanayi, ülkemizin geleceğini şekillendirecek ana güçtür, kalkınma hedeflerimizin odak noktası olmalıdır" dedi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclisi 2025 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı, DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantı, Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu’nun oturumu açmasıyla başladı. Meclis’in gündeminde; güncel gelişmeler, sanayicilerin sorun ve çözüm önerileri, istihdam, ekonomi, sektörel değerlendirmeler, Mart ayı faaliyetleri ve gerçekleştirdiğimiz ziyaretler yer aldı.

"Küresel ticarette yeni bir denge kuruluyor"

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünya gündemi, Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, Mart ayı ihracat rakamları ve Denizli ihracatı, Mart ayı PMI Endeksleri, Mart ayı enflasyon verileri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi gibi önemli başlıkları ele aldı.

Konuşmasında ABD Başkanı Trump’ın 2 Nisan tarihinde açıkladığı tarifelere değinen Kasapoğlu, "Jeopolitik dengeler, yatırım ve ticaret akışlarındaki yeni denklem, teknolojik ilerleme ve dönüşüm gerçeği ile yeni bir dünya düzeninin ortaya çıkıyor. Şüphesiz bu gelişmeler ve gerilimler devam edecektir. Ticaret savaşlarında yeni hamleler gelecektir. Bu yeni hamlelerle dünya ticaretinde yeni bir denge oluşacağını düşünüyorum. Bu gelişmeleri, denklemleri gözlemliyoruz, yakından takip ediyoruz" dedi.

"Geleceğimiz üretim gücümüzde saklıdır"

Başkan Kasapoğlu, "2025 yılının mart ayında yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisine ve sanayisine büyük etkileri olduğu ortadadır. Sanayicinin doğru stratejilerle bu zorlukları aşması, üretimi artırarak ülkemizin büyümesini sürdürebilmesi ve oluşan yeni denklemde konumunu güçlendirmesi kritik öneme sahiptir. Ekonomimizin geleceği, üretim gücümüzde saklıdır. Beklenen güven ortamı sağlanmalı, üretime odaklanmalı ve birlikte güçlü bir ekonomi için el birliğiyle çalışmalıyız. Ekonomik faaliyetlerimiz, üretim gücümüz ve istihdam kapasitemiz, yalnızca bugünkü yaşam standartlarımızı değil, aynı zamanda gelecek nesillerin de refahını şekillendiren temel unsurlardır. Sanayi, siyasi çekişmelerin ötesinde, ulusal kalkınma hedeflerimizin merkezinde yer almalıdır. Zira toplumsal refahın kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde tesis edilmesi, ancak güçlü bir ekonomik kalkınma vizyonuyla mümkündür. Ekonomik kalkınmanın temel taşları, üretim, istihdam ve toplumsal refah olmalıdır" diye konuştu.

"Denizli ihracatı yüzde 9,8 artışla 417 milyon dolara ulaştı"

Mart ayı ihracat ve enflasyon rakamlarını da değerlendiren Başkan Kasapoğlu, "Ülkemiz ihracatı mart ayında yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı mart ayında yüzde 9,8 artışla 417 milyon dolar oldu. Mart ayında ilimiz ihracatı Türkiye’de 8. sırada yer aldı. Ocak-Mart döneminde ise Denizli ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 yükselişle, 1 milyar 139 milyon dolara ulaştı. Sektörel bazda en yüksek ihracat artışı, yüzde 37’lik artışla elektrik-elektronik ürünlerinde kaydedildi. İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 8 azalışla 116 milyon dolar oldu. Ancak tekstil sektörü yine ilk sıradaki yerini korudu" dedi.

Mart ayı enflasyon rakamlarına dikkat çeken Kasapoğlu, "TÜFE Mart’ta aylık bazda yüzde 2,46; yıllık bazda ise yüzde 38,1 arttı. TCMB yıl sonu enflasyon tahminini 7 Şubat’ta yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltmişti. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmin bandının üst sınırı olan yüzde 29’un tutması için Nisan’dan sonra kalan 8 ayda ortalama yüzde 1,5 enflasyon gerekiyor" dedi.

"Reel sektörün sesine kulak verilmeli"

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, "Yılın ilk çeyreğinde toplamda 500 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleşti. 17 Nisan’da yapılacak PPK toplantısında faiz indirimlerine ara verileceğini öngörülürken, bazı ekonomi çevreleri ise sürpriz bir faiz artırımı ihtimalini dile getiriyor. Yapılan hamlelerde reel sektörün sesine kulak verilmeli. TCMB’nin son dönemde gerçekleştirdiği faiz indirimlerine rağmen, kredi kullanmak isteyen firmalar bu indirimi maalesef hissedemiyor. Sanayiciler ve reel sektör temsilcileri, bu konuda ciddi endişelerini dile getiriyorlar. Kredi büyümesine getirilen sınırlamalar, arzı azaltırken talebi artırıyor ve bu da faiz indirimlerinin piyasada etkili olmasını engelliyor. Bu durum, reel sektörün yaşadığı sorunların yeterince anlaşılmadığını gösteriyor. Özellikle 19 Mart sonrası dönemde, firmaların kredi kullanmakta zorlandığı bir gerçek" diye konuştu.

2030 sanayi ve teknoloji stratejisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisine ilişkin de açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Strateji 5 ana çerçevede belirlenmiş 100 strateji ve 20 makro hedef içeriyor. Bu 5 temel hedefin, Odamızın çalışmalarıyla, öncelikleriyle, mevcut stratejisi ve hedefleriyle uyumlu olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilirlik, verimlilik ve dijitalleşme gibi kritik konuları odağımıza almaya devam ederek, Denizli sanayisinin önümüzdeki 5 yılı kapsayan bu yol haritasında, desteklerden daha fazla faydalanması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. Gündem başlıkları ve güncel verilerle ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra Oda faaliyetleri ve gelecek ay yapılması planlanan çalışmalar hakkında Meclis Üyelerini bilgilendirdi.

DSO 4. Döngüsel Ekonomi Haftası Etkinliğine ev sahipliği yapacak

Toplantı, 4. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası kapsamında, 10 Nisan tarihinde DSO ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Döngüsel Ekonomi ile Dönüşüm Zamanı" temalı etkinlik hakkında bilgilendirme sunumu ile devam etti. The Emporia Hotel’de gerçekleşecek etkinlik hakkında detayları paylaşan DSO Genel Sekreter Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Müdürü Cansun Özdülger, 22 önemli ismin Denizli’de ağırlanacağını ve etkinliğin Anadolu’da ilk defa Denizli’de yapılacağını kaydetti. Etkinlik, kamu ve özel sektör profesyonellerini, Türkiye ve Avrupa’dan uzmanları ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek ve 6 oturumda döngüsel ekonomiyi tüm yönleriyle ele alacak.

Altyapı çalışmaları tüm hızıyla süren Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DEMİOSB) sunumu ile devam eden toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, dilek ve temennilerin aktarılmasıyla sona erdi.