Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nda Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen temsili askerlik töreninde, 64 engelli birey bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. Tören, duygu dolu anlara sahne oldu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Aralarında 12 kızın da bulunduğu 64 bedensel ve zihinsel engelli birey için düzenlenen temsili askerlik yemin töreni, aileler ve protokol üyeleri için unutulmaz anlar yaşattı. Üniformalarını giyen engelli bireyler tören alanında yerlerini aldı. Ailelerin gözyaşlarına hâkim olamadığı yemin töreni, büyük bir coşku ve gururla icra edildi. Törende engelli bireylere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Askeri marşlar eşliğinde düzenlenen geçit töreniyle birlikte motosikletli polis timleri, ellerinde Türk bayraklarıyla geçiş yaptı. Etkinlik boyunca Jandarma Köpek Timi’nin gerçekleştirdiği itaat ve engel aşma gösterileri katılımcılardan büyük alkış aldı.

Anne Nuray Coşkun, "Kızıma bir gün askerlik yaptırıyoruz. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kendimi muhteşem hissediyorum" dedi.

Bir başka engelli askerin babası Müzeyyem Çobantepe ise, "Şu anda askeri ortamda olmak, kızımın devamlı üniforma giymiş bayanları izlediğini bilmek beni duygulandırıyor. Askerin disiplini, görünüşü beni her zaman etkilemiştir. Kızımın askerlik yapması hep içimde bir özlemdi. Böyle bir imkan tanındığı için çok mutluyum. Kızımın resmi asker fotoğrafının evimde bulunması beni onurlandırıyor" şeklinde konuştu.

Törende konuşan Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, "Temsili askerlik uygulaması, yüce Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak dünyada yegâne uygulamadır. Her yıl Engelliler Haftası’nda icra edilmektedir. Bugün burada bizlere bu duygu selini yaşatan 60 kınalı kuzumuzun 12’sinin kız evlatlarımız olması ayrıca çok değerli. Her Türk asker doğar sözünün bir ispatı olarak görüyorum. Katılan kahraman Mehmetçiklerimizin üzerlerindeki kıyafet ve botları askerlik anısı olarak sizde bırakıyor, geri almıyoruz. Fakat kıyafetlerinizi sizi tekrar çağırıncaya kadar evlerinizde muhafaza etmenizi özellikle istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise törendeki konuşmasında, "Bugün çok heyecanlıyız, onurluyuz, gururluyuz. Bu değerli, özel kardeşlerimizle; kadın, erkek hep birlikte bu anlamlı askerlik töreninde bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Engelliler Haftası boyunca farklı duygulara girdik, farklı güzelliklere ve heyecanlara şahit olduk. Önceki gün kahvaltıdaydık, dün asker kınasında beraberdik. Bugün ise burada bu törenle birlikteyiz. Gerçekten görülmeye değer, harika duygular yaşadık. Biz millet olarak, ülke olarak sırtımızı yere getirecek hiçbir şey olmaz; bu duygu, bu cesaret, bu fedakârlık sürdükçe. Onlarda bu duyguları biraz önce gördük, şahit olduk. Askerimizin, jandarmamızın, polisimizin bugüne kadar şahit olduğumuz kahramanlıklarına bundan sonra da şahit olacağız" ifadelerini kullandı.