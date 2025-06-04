Muğla’da çevre bilincini ve sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen örnek projelerden biri olan AGRO Kütüphane, Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu’nda öğrencilerle buluştu.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Necibe Turgut ve öğrencileri tarafından oluşturulan proje, doğayla iç içe bir öğrenme ortamı sunarak öğrencilere tarım, hayvancılık, biyoçeşitlilik, geri dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında oluşturulan AGRO Kütüphane bünyesinde, öğrencilerin ilgisini çekecek pek çok etkinlik ve materyal yer alıyor. Düzenlenen etkinliklerle çevreye duyarlı yayınlarla öğrencilerin ekolojik okuryazarlığı artırılıyor, öğrencilerin, bölgeye özgü bitki türlerini tanıma ve sınıflandırma fırsatı buluyor.

Öğrencilerin hem teorik bilgi hem de uygulamalı çalışmalarla doğa dostu bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan bu anlamlı proje, okul yönetimi, öğretmenler ve velilerden de büyük destek görürken, AGRO Kütüphane’nin gelişerek daha fazla öğrenciye ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.