Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmesi amacıyla camilerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başlattı.

Cami içi ve dışında kapsamlı temizlik

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmesi için camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar detaylı şekilde temizlendi; mihrap, minber ve kürsü gibi ibadet alanları özenle hijyenik hale getirildi. Ayrıca kapı ve pencereler, ayakkabılıklar ve abdesthane bölümleri dezenfekte edilerek vatandaşların kullanımına hazırlandı.

Bakım ve onarım hizmetleri de yapılıyor

Sadece temizlikle sınırlı kalmayan çalışmalarda camilerde bakım ve onarım da yapıldı. Belediyeye bağlı teknik ekipler, camilerin elektrik ve su tesisatlarını kontrol ederek gerekli tamiratları gerçekleştirdi. Eskiyen veya işlevini yitiren prizler, musluklar yenilenirken, güvenliği tehdit eden tesisat sorunlarına müdahale edildi.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Tanju Tavas, "Kurban Bayram Öncesi, gelen talepler üzerine camilerimizin, bakım onların tamirat işlerini hızlıca devam etmekteyiz. Şu an için Kurban Bayram Öncesi 26 camimizin bakımlarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bayramların, toplumsal dayanışma ve manevi değerlerimizin en güçlü şekilde hissedildiği zamanlar olduğunu, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, huzurlu ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin camilerde kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü, sadece temizlik değil, aynı zamanda bakım ve onarım hizmetleriyle de ibadethanelerin fiziksel şartlarını iyileştirdiğini açıkladı.