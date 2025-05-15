TFF 3. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur 1. maçında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Karşıyaka ile 0-0 kaldı.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Anıl Küçükkaraca, Emrah Türkyılmaz
Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Metin Yüksel, Akın Akman (Emirhan Kayalar dk. 85), Tuğkan Kamışoğlu (Metin Emre Karaal dk. 85), Halil Yılmaz, Emirhan Karagülle, Yusuf Yıldırım, Taha Ahmet Balsu (Ahmet Sun dk. 72)
Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Kadir Bakırtaş, Onur Akbay, Ferdi Burgaz, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Ali Sinan Gayla (Mustafa Durgun dk. 90), Erdal Öztürk (Sefa Küpeli dk. 73), İshak Kurt (Yasin Ozan dk. 66), Enes Nalbantoğlu (Mert Torlak dk. 66), Bedran Ekin (Bedirhan Altunbaş dk. 46)
Sarı kartlar: Onur Akbay, Ali Sinan Gayla, Erdal Öztürk, Abdulkadir Öksüz (Karşıyaka)