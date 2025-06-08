Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı A. Efes’i 97-70 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Serinin üçüncü maçı salı günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal
Beşiktaş: Allman 6, Mathews 17, Plavsic 12, Needham 8, Berk Uğurlu 11, Yiğit Arslan 13, Morgan 10, Sleva 14, Terry 4, Yağız Aksu 2, Kerem Konan
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
A. Efes: Bryant 23, Larkin 8, Dozier 3, Poirier 6, Doğuş Özdemiroğlu 2 , Ercan Osmani 8, Oturu 8, Erkan Yılmaz 3, Smits 2, Thompson 4, Rıdvan Öncel 3, Willis
Başantrenör: Luca Banchi
1. Periyot: 24-18 (Beşiktaş lehine)
Devre: 47-36 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 70-57 (Beşiktaş lehine)