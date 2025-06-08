Çorum’un Osmancık ilçesinde bir tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Osmancık ilçesi Çiftlikler Mahallesi Akyokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dursun A.’ya ait bir tarlada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı farkeden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.