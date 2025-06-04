Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Anaokulu öğrenci velileri oynadıkları ‘Çevreci Kurt’ oyunuyla tiyatro oyuncularına taş çıkarttı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Mavi- Yeşil Okul’ ve ‘Veli Buluşmaları’ projeleri kapsamında hayata geçirilen tiyatro oyununda veliler çevrenin korunmasını ve atıkların ayrıştırılmasını anlattı. Köyceğiz Beyobası Anaokulu öğrencilerinin velileri, çocuklarından gizli bir şekilde hazırladıkları tiyatro oyununda sahneye çıktı. Okul Müdürü Esra İldaş tarafından hazırlanan ‘Çevreci Kurt’ adlı tiyatro gösterisinde oyuncular veliler oldu. 7 velinin sahne aldığı oyun Beyobası İlkokulu Konferans Salonu’nda izleyici ile buluştu. Tiyatro oyununda oyuncu olarak sahneye çıkan veliler gösterdikleri performans ile dikkat çekerken, profesyonel oyunculara taş çıkartırken, çocuklar ise annelerini sahnede görünce şaşırdı.

Tiyatro oyununda veliler kostümleri canlandırdıkları karaktere uygun olarak kendileri tasarladı ve makyajlarını gönüllü Müjgan Ener yaptı. ‘Çevreci Kurt’ adlı müzikli çocuk tiyatrosunda; Habibe Kılıç, Neslihan Akkan, Nefise Ayhan, Neslihan Kaplan, Sevgi Aytuğ, Damla Yıldız, Hatice şimşek, Melike Demir ve Enes İhsan Aytuğ rol aldı. Tiyatrocu veliler uzun süredir hazırlık yaparak sahneye koydukları oyun için, "Okul yıllarımızda bile böyle bir etkinliğin içinde yer almamıştık. Çok eğlendik. Böyle önemli bir projede bize yer veren Okul Müdürümüz Esra İldaş’a çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Esra İldaş, "Öğretmenliği çok seviyorum. Çocuklarla çalışmak benim inanılmaz zevk duyduğum bir şey. Ama okul müdürü olunca onlardan uzak kalıyorsun. Tiyatro oynayan velilerimiz inanılmaz yetenekliler, asıl başarı onların çabaları ve emekleriydi. Ben sadece onlara rehberlik ettim. Hepsinin medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ederim. Aslında her çocuğun içinde keşfedemediğimiz bir yetenek var. Şu an onların yaşları çok büyük ama onlar da bazı yönlerini keşfediyorlar. Onlarda çocuklarını destekleyebilsinler. O yüzden çocuklarımıza daha çok fırsat vermemiz gerekiyor. Velilere de böyle bir fırsat vermek gerekiyor. Bizimle birlikte böyle bir yola çıktıkları için teşekkür ediyor, başarıları için onları kutluyorum" dedi.

Tiyatro oyununu Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü, Beyobası Muhtarı, okul öğretmenleri, öğrenciler ve diğer veliler izledi.