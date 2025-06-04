Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramını daha huzurlu daha rahat geçirebilmeleri için 24 saat görev başında.

Bayram nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras "Dayanışmanın, paylaşmanın ve sevginin en güzel ifadesi olan bir bayrama daha hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; bizleri birbirimize yaklaştıran, sevgi bağlarını güçlendiren, kırgınlıkları unutturan ve umutları tazeleyen çok özel günlerdir.

Bu müstesna günlerde sevdiklerimize, çevremize, kentimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı da daha derinden hissediyoruz. Biz de bu sorumlulukla, hem siz değerli hemşehrilerimizin hem de kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince birimlerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecektir. Her türlü talep ve bildirim için 444 48 01 numaralı çağrı merkezimiz hizmetinizde olacaktır. Bayram tatili boyunca tüm vatandaşlarımızdan ve konuklarımızdan ricamız; çevremize karşı duyarlı, kentimize karşı özenli davranmalarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın başta güzel Muğla’mız olmak üzere tüm ülkemize ve dünyaya barış, sevgi ve huzur getirmesini temenni ediyor; tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, kalplerin sevgiyle dolduğu nice güzel bayramlar diliyorum" İfadelerini kullandı.