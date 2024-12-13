Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay’ın başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ve 13 İlçe Millî Eğitim Müdürünün katılımıyla “2024 Yılı Eğitim-Öğretim Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

Toplantı, devam eden eğitim-öğretim yılını değerlendirmek ve geleceğe yönelik çalışmaların planlanması amacıyla gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, toplantı sırasında ilçelerde sürdürülen özverili çalışmalara dikkat çekerek, İlçe Millî Eğitim Müdürlerine teşekkür etti. Çay, “Eğitim Şehri Muğla” vizyonuyla, 2025 yılında da Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Toplantı, 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi ve 2025 yılına yönelik stratejik hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıdı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Muğla’nın eğitim alanında öncü şehirlerden biri olma hedefi doğrultusunda, projeler ve iş birlikleriyle süreci desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.