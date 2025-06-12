Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Elden veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan 16 yıl 66 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 17 Ekim 2024 tarihinden bu yana firari durumda olan bir şahıs, Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.