Bursa’nın armut ve şeftali üretiminde önde gelen ilçesi Gürsu’da hasat öncesi bahçelerde "seyreltme" ya da "tekleme" adı verilen yüksek kalite amaçlı çalışma yapılıyor.

Deveci ve santa maria armudu ile şeftali ve nektarinde Türkiye’nin ilk sıralarında gelen Bursa’da bahçelerde farklı bir telaş yaşanıyor.

Bahçelerindeki otu temizleyen, zamanına göre ilacını ve gübresini atarak ürünlerini zararlılara karşı koruyan çiftçiler, temmuzda başlayan hasat öncesinde "tekleme" yaparak iyi kalitede ürün almayı hedefliyor.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Bursa ve birçok ilde etkili olan zirai don hadisesinin Bursa Ovası’nda ciddi bir zarara yol açmadığını belirterek, bazı kısımlarda soğuk pası oluştuğunu söyledi.

Bu ayın sonunda ve temmuzun ilk haftasında şeftali ve nektarin hasadının başlayacağını, 20 Temmuz’dan sonra da armutların toplanacağını dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"Hasat öncesi bahçelerde en önemli çalışmalardan birin yapıyoruz. Seyreltme ya da tekleme denen bu çalışmada topak halindeki armutlardan soğuk pası ve kara leke olanları, küçükleri ayırıp, koparıp yere atıyoruz. Şeftalide de yan yana bulunan olgunlaşmamış meyvelerden bazıları koparıp uzaklaştırıyoruz. Bunun için tarım işçileri getiriliyor. Sabah 07.00’de bahçeye geliyorlar akşam 17.00’ye kadar çalışıyorlar."

Bunun hem ağaç sağlığı hem de ürün kalitesi açısından yapıldığını belirten Dönmez, "Dal uçlarında 6’lı, 7’li armutlar oluyor. Bunlar ne istendiği gibi büyür ne de dal taşıyabilir. Seyreltme yapılırsa standart bir şeftali ve armut yakalanır. İstenen irilik ve kalite sağlanır. Hem tüketici iyi ürün yer hem de üretici kaliteli ürününden para kazanır" dedi.

Ağacın ya da dalının taşıyabileceği noktaya kadar seyreltme yapıldığını aktaran Dönmez, "Seyreltmenin de çiftçiye bir maliyeti var. Armutta kilogram başına 2,5 lira tekleme maliyeti binecektir. Şeftalide ise 2 liranın altında 1,5-2 lira arasında bir maliyet oluşur. Şeftali zaten çok az. Seyreltecek ürünün azlığı ve ağaçların küçüklüğü şeftalide tekleme maliyetini düşürüyor" diye konuştu.

Dönmez, santa maria armudunda Gürsu’da 45 bin ton, devecide 50 bin ton rekolte beklediklerini dile getirerek, şeftali ve nektarinde ise 15 bin ton verim tahmin ettiklerini söyledi.

Tarım işçisi Mehmet Maraba da sabah erken saatte gelip ağaçları fazlalıklarından kurtardıklarını kaydetti.