Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha hızlı, kolay erişim sağlamak amacıyla yeni Belediye Hizmet Kompleksi projesinin çok yakında hayata geçirileceğini duyurdu. Proje, Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin bulunduğu alanda inşa edilecek.

Belediyeye ait tüm hizmet birimlerinin yanı sıra çeşitli kamu kurumlarının da yer alacağı bu modern kompleks, vatandaşların işlemlerini tek bir merkezde hızlı ve kolay şekilde yapabilmesini sağlayacak. Proje, hem hizmet kalitesini artıracak hem de vatandaş odaklı belediyecilik anlayışına yeni bir boyut kazandıracak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ömer Günel, şu ifadeleri kullandı:

"Kuşadası, uzun yıllardır beklediği ve hayalini kurduğu projelere tek tek kavuşmaya başladı. Kent Meydanı ve Toprak Saha gibi yıllarca sadece konuşulan ama hayata geçirilemeyen sosyal donatı projelerini biz başlattık. Şimdi sırada halkımıza daha çağdaş, konforlu ve kaliteli hizmet sunacağımız Belediye Hizmet Binamız var. Kısa süre içerisinde, şehirlerarası otobüs terminalinin bulunduğu alanda inşaata başlıyoruz"

Yeni kompleksin yapılmasıyla birlikte şehirlerarası otobüs terminali taşınacak, böylece kent içi trafik önemli ölçüde rahatlayacak. Başkan Günel, bu projenin sadece bir bina değil, modern, ulaşılabilir ve halkla bütünleşen bir belediyecilik anlayışının yansıması olduğunu belirtti.