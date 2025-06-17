Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü organizasyonluğunda 16 Haziran Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde "Mezunlar Buluşması" düzenlendi. Uzun zamandır birbiriyle görüşmeyen MSKÜ’lü mezunlar, yıllar sonra bir araya gelmenin heyecanını yaşadı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç da etkinliğe katılarak mezunlarla bir araya geldi. Samimi bir havada geçen etkinlikte, Rektör Kaçar, masaları tek tek ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti. Programda, katılımcılara Muğla’nın yöresel yemeği Keşkek ikram edildi.

Bu buluşmayı gelenekselleştirmeyi amaçladıklarını belirten Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Nurçin Killi Yozukmaz, "MSKÜ mezunlarını üniversitemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Mezunlarımızın hatıralarını bir nebze olsun canlandırmak için planladığımız bu etkinliği gelecek yıllarda da devam ettireceğiz" dedi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise, "Bu etkinlik umarım çok daha genişleyerek devam eder. Burada sadece eğitim geçmişini değil, ortak yaşam deneyimini paylaşmak ve hiç kopmayacak bir bağı kurmak için bulunuyoruz. Kampüsümüz sadece eğitim alanı değil, dostlukların filizlendiği, hayallerin kurulduğu ve nice adımın birlikte atıldığı özel bir platformdur. Bilgi ve bilimin yanında dostluklar, paylaşılan hatıralar çok değerli. Bizim her bir mezunumuz bu büyük hikâyede, kendi izini bırakmış, kimliğini zenginleştirmiştir. Bu izler üniversitemizin yalnızca geçmişini değil, gelecek kuşaklara da aktarabileceği bir mirastır. Bir araya gelmenin, aradaki bağların zamana yenik düşmediğine aksine daha da güçlendiğini gösteriyor. Üniversitemiz mezunlarıyla büyüyen, gelişen ve derinleşen bir kurumdur. Kapılarımız, mezunlarımıza her zaman açıktır" diyerek katılımcılara teşekkür etti.