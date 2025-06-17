Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve başlangıç evresi Alzheimer hastaları için hizmet veren ‘Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’nin sosyal faaliyetleri devam ediyor.

‘Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’ faydalanıcılarına yönelik olarak, Tarsus Gençlik Kampı’nda kahvaltı etkinliği düzenlendi. Hasta yakınlarının da eşlik ettiği programda, zihinsel ve fiziksel aktiviteler gerçekleştirildi. Gençlik Kampının doğal ortamında yapılan programda çember atma, el becerileri geliştirme, topla oynama ve çeşitli aktivitelerin yanı sıra, müzik eşliğinde danslar da edildi.

"Yaz sezonunun da başlamasıyla birlikte, bu tarz etkinlikleri sürekli yapacağız"

’Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’nde uzman klinik psikolog olarak görev yapan Ece Şentürk; bu tip programların hem hasta hem de hasta yakınlarının kaliteli zaman geçirmelerine olanak verdiğine vurgu yaparak, "Hastalarımız ve hasta yakınlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik. Yaz sezonunun da başlamasıyla birlikte, düzenli olarak bu tarz etkinlikleri yapacağız" dedi.

Alzheimer’ın sadece unutkanlıktan ibaret bir hastalık olmadığına; kişinin benlik kaygısı, benlik durumu, zihinsel gelişimi, sosyal ve duygusal gelişimi açısından da birçok alt katmanı olan bir durum olduğuna dikkat çeken Şentürk, "Bu tarz dış mekan etkinlikleri; hem yeni uyarıcılara maruz kalmaları hem de yakınlarıyla olan sosyal bağlarını pekiştirmeleri açısından olumlu etki yapmakta. Hastalarımız ve hasta yakınları bu etkinliklerle kaliteli bir vakit geçirdikleri için kendilerinden de olumlu geri dönüş alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Alzheimer hastaları ve hasta yakınları, etkinliklerden memnun kaldı

‘Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’ faydalanıcılarından, geçmişte milli atlet olan Ahmet Kahveci, "Çok güzel bir etkinlik. Sevdim ben burayı. Belediyenin yaptığı etkinliklerin hepsi güzel. Gelmeyenlere de tavsiye ederim" diye konuştu.

Hasta yakını Fikret Özdoğan, eşinin merkezden faydalandığını ve son derece memnun olduklarını belirterek, "Burada çalışan arkadaşlara soruyorum, ‘Sevginizi burada bırakıyorsunuz, eve ne götürüyorsunuz?’ diye. Bu arkadaşların hepsi süper. Öyle iyi insanlar ki, eşim eve mutlu bir şekilde geliyor. Başkanımız Vahap Seçer’e, bu tür nörolojik hastalıklara gösterdiği hassasiyet ve bunun için açtığı tedavi merkezleri için teşekkür ediyorum" dedi.