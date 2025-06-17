Giresun’da serinlemek amacıyla dün babasıyla birlikte denize giren çocuk, akıntıya kapılarak kaybolurken, kayıp çocuğu arama çalışmaları bugün de havadan ve denizden devam etti. Ailesinin de acılı bekleyişi deniz kenarında sürüyor.

Giresun’un Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde meydana gelen olayda, babası Celal Derme ile birlikte denize giren 10 yaşındaki Toprak Derme, rip akıntısına kapıldı. Akıntıya kapılan baba çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak karaya çıkarılırken, oğul Toprak Derme dalgaların arasında kayboldu.

Denizde kaybolan ortaokul 5. sınıf öğrencisi Toprak Derme’nin arama çalışmaları bölgeye sevk edilen çok sayıda arama kurtarma ekibiyle devam ederken, arama çalışmalarına ikinci günde Sahil Güvenlik Helikopteri de katıldı.

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada "26 dalgıç, 7 deniz aracı, 1 helikopter, 2 dron, 122 hava ve deniz unsurlarıyla titizlikle sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sahil boyunca yoğun şekilde devam ediyor" bilgisi paylaşıldı.