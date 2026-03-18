Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 'bayram temizliği' hizmeti başlattı.

Özellikle yalnız yaşayan yaşlılar, engelli bireyler ve dezavantajlı kadınların evlerinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşların bayrama daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda girmesini sağlıyor. Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, temizlik ve kişisel bakım ekipleri belirlenen haneleri ziyaret ediyor. Ekipler, evlerde detaylı temizlik yaparken, ihtiyaç sahibi kadınlara saç ve tırnak bakımı gibi kişisel bakım hizmetleri de sunuyor.

Sosyal belediyecilik örneği

Yürütülen hizmetin yalnızca fiziki temizlikle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda vatandaşların moral ve motivasyonuna da katkı sağladığı belirtildi. Bayram öncesinde evlerinin temizlenmesi ve kişisel bakımlarının yapılmasının özellikle yalnız yaşayan bireyler için büyük mutluluk kaynağı olduğu ifade edildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz yıldan bu yana toplam bin 400 haneye periyodik temizlik hizmeti sunulurken, 278 kadına da kişisel bakım desteği verildi.

'Dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Ramazan Bayramının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirterek, 'Ramazan Bayramı paylaşmanın ve gönüllere dokunmanın en güzel vesilelerinden biridir. Bizler de bu anlayışla özellikle yalnız yaşayan yaşlılarımızı, engelli vatandaşlarımızı ve ihtiyaç sahibi ailelerimizi unutmuyoruz. Ekiplerimiz evleri bayrama hazırlarken aynı zamanda vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettiriyor' dedi.

Hizmetlerin sadece temizlikten ibaret olmadığını vurgulayan Şener, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

Vatandaşlardan teşekkür

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek belediye ekiplerine teşekkür etti. Özellikle yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan bireyler, bayram öncesinde sunulan hizmetin kendileri için büyük kolaylık sağladığını ifade etti.