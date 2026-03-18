18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesi ile Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris'te görev yapan kurum müdürleri, komutanlar şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmadı.

Günün anlam ve önemine binaen gerçekleştirilen ziyaretlerde kurum müdürleri ailelerle bir araya gelerek iftar sofralarını paylaştı. Ziyaretlerde şehitlerin emaneti olan kıymetli aileler ile kahraman gazilerle yakından ilgilenen kurum temsilcileri, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği buluşmalarda birlik ve beraberlik duyguları bir kez daha pekişti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da eşi Sümeyra Kaya ile birlikte 18 Mart dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek iftar programına katıldı. İftar programında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken Kaymakam Kaya, gazilerin ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaretlerin sonunda kurumların müdürleri misafirperverliklerinden dolayı ailelere teşekkür ederek sağlık ve huzur temennisinde bulunup hatıra fotoğrafları çektirdi.