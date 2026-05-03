Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Marmarisspor ile 1922 Akşehirspor arasında Marmaris Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. Uzatma dakikalarıyla birlikte 90+10 dakika süren mücadelede Marmarisspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmayı Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü tribünden takip ederek takımlara destek verdi.

Maçın başından sonuna kadar yüksek tempoda geçen karşılaşmada iki ekip de ortaya koydukları performansla futbolseverlere keyifli anlar yaşattı. Tribünlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadele, centilmenlik çerçevesinde tamamlandı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek Marmarisspor'a kalan maçlarında başarılar diledi. Kaya, ilçede sporun gelişimi ve gençlerin spora yönlendirilmesi adına bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Marmarisspor, 9 Mayıs'ta Afyonkarahisar Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.