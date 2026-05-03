Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Datça'da devam eden yatırımları yerinde incelemek için ilçeye geldi. Muğla Valisi Dr. Akbıyık Datça'da yapımı devam eden yatırımlarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Murat Atıcı yapımı devam eden hükümet konağı ve ilkokulun yapımı hakkında Vali Akbıyık'ı bilgilendirdi. Cumalı Mahallesi'nde tadilatı devam eden tarihi ilkokulun restorasyonu ile ilgili de Vali Akbıyık'a bilgilendirmede bulunuldu. Programa İlçe Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, AK Parti İlçe Başkanı Aycan Çuhadar ile yetkililer katıldı