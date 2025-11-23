Muğla ilindeki öğretmenler arasında etkileşimi artırmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen Muğla Öğretmen Etkileşim Günleri Projesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam ediyor.

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Muğla Öğretmen Etkileşim Günleri kapsamında İl Müdürü Emre Çay, Menteşe ilçemizde görev yapan öğretmenlerle Yaraş İzci Evi’nde bir araya geldi.

Doğayla iç içe, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen program, öğretmenler arasındaki etkileşimi güçlendiren güzel anlara sahne oldu. Etkinlikte, Muğla’nın köklü kültürünü yaşatmak amacıyla yöremize özgü çekişte zeytin kırma geleneği uygulandı. Öğretmenler, hem bu geleneksel yöntemi deneyimleme fırsatı buldu hem de kültürel mirasın geleceğe aktarılmasına katkı sundu. Ardından keşkek dövme etkinliğiyle imece geleneği canlandırıldı.

Programın bir diğer bölümü, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği geleneksel Türk okçuluğu etkinliğiydi. Öğretmenlerimiz ata sporlarımızdan okçuluğu deneyimleyerek Türk kültürünün köklü değerlerine dair anlamlı bir yolculuğa çıktı.

Gün boyunca süren sohbetler, paylaşımlar ve birlikte yapılan etkinlikler; öğretmenlerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi. İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, etkinlikte tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak Muğla’nın eğitim yolculuğuna değer katan tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti