Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yakınca Mahallesi’nde sürdürülen temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek saha ekiplerinden bilgi aldı. Çalışmalarda görev alan personelle sohbet eden Başkan Geçit, kolaylıklar dileyip özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek kutladı.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle genelinde yürütülen kapsamlı çalışma kapsamında; cadde ve sokaklarda süpürme işlemleri, boş alanlarda çevre temizliği, çöp konteynerlerinin yıkanması, park ve ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi gibi birçok uygulama titizlikle devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’un daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent olması için sahadaki gayretin önemine dikkat çekti. Başkan Geçit, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Yakınca Mahallemizde devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Yeşilyurt’umuzun her köşesini daha düzenli ve temiz bir görünüme kavuşturmak için ekiplerimiz sahada özveriyle çalışmayı sürdürüyor. İlçemize yakışan hizmetlerin sayısını her geçen gün artırmaktayız. Hemşerilerimizin huzuru, sağlığı ve konforu için gece gündüz emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de yapılan temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.