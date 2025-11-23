Bağcılar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı 76-65 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig’deki ilk maçına çıktı. Bağcılar ekibi, sezonun açılış karşılaşmasında Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı ağırladı. Heyecanın bir an eksik olmadığı maçta Bağcılar ekibi, Beşiktaş’ı 76-65 mağlup etti.

İddiasını bir kez daha gözler önüne serdi

Maçın ilk yarısını 42-31 geride kapatan Bağcılar ekibi, ikinci yarıya galibiyet parolasıyla çıktı. Saha avantajını da kullanan Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ikinci yarıdaki performansıyla güçlü rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirerek mücadeleden 11 sayı farkla galip ayrıldı. Bu sonuç ile takım Süper Lig’deki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yasin Yıldız: "Engelli sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Süper Lig’in deneyimli ve güçlü ekiplerinden biri olan Beşiktaş karşısında alınan bu galibiyetin çok değerli olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Takımımız sezona önemli bir moral ve motivasyonla başladı. Bağcılar Belediyesi olarak her zaman engelli sporcularımızın yanında olmaya; onların başarılarını desteklemeye devam edeceğiz. Bu galibiyetin, sezon boyunca ortaya koyacakları güçlü performanslarına da yansıyacağına inanıyorum. Tüm takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.