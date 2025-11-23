Adıyaman İl Müftülüğü tarafından, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul’un konuşmacı olduğu "Sahabe Nesli ve Safvan Bin Muattal" konulu konferansa düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu yaptı. Kürsüye gelerek bir konuşma yapan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul, sahabe neslinin toplumumuz için taşıdığı manevi miras, ahlaki duruş ve İslam tarihindeki öncü rolleri ele aldı. Sahabe Safvan Bin Muattal’ın hayatı, günümüze ışık tutan ve rehberlik eden yönleriyle detaylı biçimde anlatıldı.

Erul konuşmasında, sahabenin adalet anlayışı ve fedakarlık ruhunun bugün de toplumsal yapıyı güçlendiren en önemli değerler arasında yer aldığını vurguladı. İslam’ın manevi mesajını yaymak amacıyla bu bölgeye yerleşerek burada şehit olan Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin hayatı üzerinden verilen örneklerle genç nesillere ilham verecek mesajlar paylaştı. Anadolu coğrafyasında kabirleri kesin olarak bilinen iki sahabeden biri olan Safvan Bin Muattal kabrinin Samsat ilçesinde olmasından dolayı bu bölgenin çok şanslı olduğunu kaydeden Erul, Hazreti Safvan’ın İslam tarihinde önemli bir yeri olduğunu, birçok savaşa katıldığını, hadis rivayet ettiğini ve iftiraya uğramasından dolayı da Allah kelamı ile aklandığını söyledi.

Program sonunda Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat Prof. Dr. Erul’a plaket takdim ederken, Adıyaman Valisi Osman Varol ise çiçek verdi.

Samsat Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, bazı belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.