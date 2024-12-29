Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında kendi marangoz atölyesinde6 milyon 400 bin TL’lik üretimi 1 milyon 970 bin TL’ye mal ederek yüzde 69 tasarruf sağladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, modern ekipmanlarla donattığı Marangoz Atölyesi’nde 3 tekniker, 10 marangoz ustasıylaüretim faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesine ait Marangoz Atölyesi’nde büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları ve Atatürk köşeleri gibi ahşap ürünler, dışa bağımlı kalmadan ve piyasa koşullarına göre daha düşük maliyetle imal ediliyor.

YÜZDE 69TASARRUF SAĞLANDI

2024 yılında kendi marangozhanesinde 6 milyon 400 bin TL’lik üretimi 1 milyon 970 bin TL’ye mal eden Büyükşehir Belediyesi yüzde 69 tasarruf sağladı.2014 yılında faaliyete başlayan Büyükşehir Belediyesi’nin marangoz atölyesinde ise geride kalan 10 yılda piyasa fiyatı 19 milyon 453 bin 862 TL’lik maliyeti olan ürünler 6 milyon 26 bin 672 TL maliyetle imal edilerek 13 milyon 427 bin 190TL’lik tasarruf sağlandı. Yüzdelik oranla belediye bütçesine yüzde 69 katkı sağlandı.

ÜRÜNLER DÜŞÜK MALİYETLERLE İMAL EDİLİYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kuruluşunun birinci yılında modern ekipmanlarla donattığı Marangoz Atölyesi’nde, usta ellerin titiz çalışmalarıyla üretilen ürünleri Muğlalıların hizmetine sunuyor. Atölyede tasarlanıp üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan alanlara yerleştirilirken, üretimden montaj aşamasına kadar tüm süreç belediye personeli tarafından özenle gerçekleştiriliyor.

MARANGOZ ATÖLYESİ, DATÇA KISA MOLA MERKEZİ İÇİN KOLLARI SIVADI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekim ayı içerisinde Yatağan’da açılan Emin Eller Gündüz Bakım Evi’ninmobilya ve malzemeleri Büyükşehir Marangoz Atölyesi tarafından yapıldı.Kısa süre içerisinde açılması planlanan Datça Kısa Mola Merkezi içinde Büyükşehir Marangoz atölyesinde çalışmalar başladı. Engelli bireyler ve ailelerine destek olmayı amaçlayan Kısa Mola Merkezi’nin mobilya ve donanım malzemelerinin üretimi için Büyükşehir marangoz atölyesi kolları sıvadı.

İL GENELİNDE 248 ATATÜRK BÜSTÜ YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesine il genelinde muhtarlar, okullar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü ve okullara da Atatürk köşesi kazandırıyor. Muhtarlıkların Atatürk büstü ve okulların Atatürk köşesi Büyükşehir Belediyesi’nin marangoz atölyesinde üretiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 102 mahalleye, 146 okul meydanına 248 Atatürk büstü yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri önümüzdeki günlerde de il genelinde 21 adet Atatürk büstü yapacak.

BAŞKAN ARAS; “KALİTELİ, GÜVENLİ MALZEMELERLE İMAL ETTİĞİMİZ ÜRÜNLERLE HEM TASARRUF EDİYOR HEM DE ŞEHRİMİZİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşlara hizmet verdikleri 13 ilçede gerek ofis gerek kent mobilyaları olmak üzere birçok ürünü kendilerinin ürettiğini söyledi ve kaliteli, güvenli malzemelerle usta ellerin yaptığı ürünler sayesinde tasarruf da edildiğini belirtti.

Başkan Aras; “Muğla geniş bir coğrafya ve 13 ilçemizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediye’mizin birimlerinin, ofislerinin ihtiyacı olan mobilyaları, Gündüz Bakımevi, Kısa Mola gibi birimlerimizin eşyalarını, vatandaşlarımızın bir araya geldiği parklardaki oturma gruplarını, okullarımız, mahallelerimiz için Atatürk Köşesi ve büstlerini Büyükşehir Belediyesi olarak kendi marangoz atölyemizde ustalarımızla yapıyoruz. Kaliteli, güvenli malzemelerle imal ettiğimiz ürünlerle hem tasarruf ediyor hem de şehrimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Muğla için üretmeye, vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti vermeye devam edeceğiz.” dedi.