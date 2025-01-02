Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenle, il genelinde çiftçilere 70 bin zeytin ve 40 bin ceviz fidanı olmak üzere toplamda 110 bin fidan dağıtıldı. Dağıtım töreni, Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında gerçekleştirildi.

Törende konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, tarım ve turizmin Muğla’nın iki temel ekonomik kaynağı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Muğla’mız için tarım ve turizmin birbiriyle entegre edilmesi büyük önem taşıyor. Biz de Menteşe Belediyesi olarak bu farkındalıkla çeşitli projeler yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum. Atılan her adım, yapılan her destek memleketimizin kalkınması için çok kıymetli”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise dağıtılan fidanların yalnızca bir başlangıç olduğunu ve sürecin titizlikle takip edileceğini belirtti. Başkan Aras, “Bu fidanlar halkın parasıyla alınıyor ve halka emanet ediliyor. Bir tanesinin bile heba edilmemesi için arkadaşlarımız dağıtım sonrası süreci yakından takip edecek. Fidanların doğru şekilde dikilip büyütülmesini ve meyve vermesini sağlamak hepimizin görevi” dedi.

Törende, fidanların dağıtımı sonrası sürecin sıkı bir denetime tabi tutulacağı ve Muğla’nın tarımsal kalkınması için bu tür projelere devam edileceği açıklandı. Katılımcılar, bu desteklerin çiftçilerin üretim kapasitesini artıracağını ifade etti.