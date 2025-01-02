Nuri Deveci Güreş Alanı’nda devam eden hazırlıkları yerinde takip eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova’da yaşanacak 2025 yılının ilk deve güreşi heyecanına tüm vatandaşları davet etti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın öncülüğünde İncirliova Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İncirliova Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği’nin katkıları ile düzenlenen 38. Geleneksel İncirliova Deve Güreşi Festivali, 5 Ocak Pazar günü yapılacak. İncirliova’nın ünlü devecilerinden merhum Adem Korucu ve Hüsamettin Aydoğdu anısına düzenlenen festival, Nuri Deveci Güreş Alanı’nda gerçekleşecek. Her yıl binlerce vatandaşı bir araya getiren, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin arenaya çıkacağı festival, bu yıl da büyük bir coşku ve heyecan ile takip edilecek.

“Unutulmaz bir festival olacak”

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, festival hazırlıklarının son hız devam ettiğini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Deve Güreşlerinin Başkenti İncirliova’mıza yakışan, muhteşem bir deve güreşi festivalinin hazırlığı içerisindeyiz. Tüm vatandaşlarımız gibi biz de festival gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken bir yandan gerekli hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. 40 yıldır içerisinde bulunduğum devecilik camiasına, vatandaşlarımıza ve ilçemizde misafir edeceğimiz deve güreşi severlere unutulmaz bir festival yaşatmayı planlıyoruz" dedi.

Ünlü develer arenaya çıkacak

Her yıl devecilik kültürüne hizmet etmiş ilçenin önde gelen isimlerinin anısına düzenlenen festival bu yıl merhum deveciler Adem Korucu ve Hüsamettin Aydoğdu anısına düzenlenecek. Aydın’ın yanı sıra İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli ve Antalya’dan yaklaşık 100 çift pehlivan devenin yer alması beklenen festivalde, Türkiye’nin en iyi develerinin yapacağı nefes kesen güreşler sonucunda kupalar sahibini bulacak. Başkan Kaya tüm vatandaşları ve deve güreşi severleri Pazar günü düzenlenecek olan bu unutulmaz etkinliğe davet ederek, "İncirliova, Devecilik Kültürü’nün zirvede yaşandığı bir ilçe. Hatapçısından, havutçusuna kültürü yaşatanlar burada, şifalı deve sütü burada, tescilli ürünümüz, benzersiz lezzetimiz deve sucuğu burada. Biz bu kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Geleneksel kültürümüzü gelecek nesillere taşımak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek ve yeni yıla bu coşku ile başlamak için tüm vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.