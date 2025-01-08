Muğla AFAD İl Müdürlüğü, deprem riskine karşı hazırlıklı olunması amacıyla Muğla İtfaiyesi personeline yönelik kapsamlı bir eğitim programı başlattı.

Orta seviye kentsel arama kurtarma çalışmalarını kapsayan eğitim, AFAD Eğitim Merkezi’nde 3 grup halinde düzenleniyor. Toplam 114 kişinin katıldığı eğitim, teorik ve uygulamalı aşamalardan oluşuyor.

Eğitimin ilk aşamasında deprem sırasında arama kurtarma yöntemlerine odaklanılacak. Katılımcılar, iki gün sürecek teorik derslerde temel bilgileri öğrenecekler, ardından üç gün boyunca uygulamalı eğitimlerde bilgilerini pratiğe dökecekler. Programın son günü yapılan sınavla katılımcıların bilgileri test edilecek.

Eğitimler, ipli arama kurtarma tekniklerinin öğretileceği bir başka aşamayla devam edecek. Son olarak, ekipler kondisyon sınavına tabi tutulacak ve bu aşamayı başarıyla geçenler AFAD tarafından orta seviye kentsel arama kurtarma akreditasyonuna hak kazanacak.

Eğitimlerin ilki 6-11 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İkinci eğitim 13-18 Ocak, üçüncü eğitim ise 3-8 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.